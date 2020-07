Getta benzina sul vicino a Chieti per dargli fuoco: aggressore e vittima muoiono per le ustioni (Di mercoledì 22 luglio 2020) Una tragedia si è consumata a Chieti nelle ultime ore. Come riporta Fanpage in un articolo pubblicato lunedì 20 luglio alle 17 di domenica 19 luglio B.P., 80 anni, aveva Gettato benzina sul vicino V.M., 64 anni, dopo un lungo periodo di insofferenza reciproca a causa – secondo le indagini – del muro di confine tra le due proprietà. B.P. aveva dunque deciso di dare fuori a V.M. Gettando benzina sul vicino mentre si trovava vicino al muro. L’aggressore 80enne, però, è stato raggiunto dalla fiammata di ritorno. B.P., l’aggressore, ha riportato ustioni sul 90 per cento del corpo mentre il suo vicino è stato trasportato ... Leggi su bufale

