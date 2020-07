Ferentino, furto fulmineo in una sala slot: svaligiate alcune macchinette. Poi la fuga (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ladri sempre più scatenati e senza scrupoli. Gli “assalti” alle abitazioni e alle attività commerciali si susseguono e l’allarme tra la popolazione cresce. L’ultimo colpo, in ordine di tempo, ha riguardato una sala slot che si trova in una zona abbastanza centrale di Ferentino e situata vicino ad un bar-pasticceria molto frequentato, il che rafforza la convinzione di quanto ormai siano spregiudicati i malviventi. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto si tratterebbe di un furto studiato e pianificato a tavolino: i banditi sarebbero arrivati con un’auto, si parla di una Bmw, dalla quale sarebbero scese una o più persone che si sono “tuffate” nella sala in un momento in cui dentro non c’erano clienti. Pochi attimi ed hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta

