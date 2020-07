Dzeko: “La maglia della Roma è una seconda pelle” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Edin Dzeko è completamente innamorato della Roma. Nel corso della presentazione della nuova maglia del club giallorosso per la stagione 2020-21, l’attaccante di Sarajevo ha commentato così: “Partita dopo partita, questa maglia ti si cuce addosso fino a non distinguerla più dalla tua pelle”. Foto: Profilo Roma Twitter L'articolo Dzeko: “La maglia della Roma è una seconda pelle” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

stefanoroma27 : @4n1mo51t1som1n4 @danielelozzi Centra la porta no visto che si mangia due gol a partita, Belotti, che non vorrei ma… - 4n1mo51t1som1n4 : @stefanoroma27 @danielelozzi Era per farti capire che la porta la centra eccome. * Okay, togliamo i pali: Immobil… - il_Finnico : @samu75 guarda che hai fatto tutto tu sei arrivato con la tua sentenza che non c'entrava niente. Ti ho risposto e… - stefanoroma27 : @danielelozzi @4n1mo51t1som1n4 Guarda che io non è che la pensi in maniera opposta eh perché i rigori anche il port… - aleLand03 : RT @ilRomanistaweb: ?? FOTO - Dzeko: 'Partita dopo partita la maglia della Roma ti si cuce addosso'. Il centravanti giallorosso a margine de… -

Ultime Notizie dalla rete : Dzeko “La BMW R 1250 GS HP: la prova su strada e in fuoristrada La Stampa