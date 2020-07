Diletta Leotta dopo Scardina paparazzata a cena con Ibrahimovic (Di mercoledì 22 luglio 2020) La storia d’amore tra Diletta Leotta e Daniele Scardina è davvero finita. Il settimanale “Chi” ha pubblicato le foto della serata dove la Leotta si è concessa una serata con le amiche e l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic (i due sono protagonisti di uno spot) dopo la vittoria dei rossoneri contro il Parma. Il giorno dopo Diletta è volata in Sicilia, mentre il suo ex fidanzato sta trascorrendo questa pausa di riflessione a Ibiza in compagnia di amici. Anche se i due non hanno ancora ufficializzato la fine della storia, da settimane non postano più foto insieme sui social e hanno deciso di trascorrere separatamente le vacanze. Era stato il settimanale “Chi “ a pubblicare le foto del ... Leggi su people24.myblog

