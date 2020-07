Derby della Lanterna senza pubblico: Sampdoria-Genoa si gioca in uno scenario insolito (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sarà un Derby della Lanterna particolare. Per certi versi unico, perchè non ci saranno tifosi. Ed una stracittadina senza pubblico è triste e silenziosa. Pochi rumori dagli spalti. Le urla e i richiami dalle panchine saranno inevitabili. Ma la sfida di questa sera tra Sampdoria-Genoa resterà negli annali per il primo Derby di Genova della storia senza pubblico. Non ci saranno le coreografie. Nemmeno i cori e i soliti striscioni a caricare i liguri. La Sampdoria, grazie all’ennesimo capolavoro firmato Claudio Ranieri, si è allontanata dalle sabbie mobili e ha conquistato la salvezza. Discorso decisamente più delicato per il Grifone, che ha ... Leggi su alfredopedulla

