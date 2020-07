«Cursed» stagione 2, cosa sappiamo su uscita, cast e trama (Di mercoledì 22 luglio 2020) Cursed è su Netflix alcuni giorni, ma è già una delle serie più popolari della stagione e tutto sembra indicare che abbiano lasciato le cose pronte per una seconda parte, in cui possano esplorare ulteriormente i poteri di Nimue e il suo ruolo all'interno del universo di Camelot e Re Artù. Come molte altre serie in cui Netflix mette tutta la sua fiducia prima della sua uscita, Cursed termina con un cliffhanger che lascia la storia aperta per una nuova stagione, e sembra che in questo caso abbiano ragione. Cursed, che reinventa la storia di re Artù e The Lady of the Lake per darci una nuova eroina (Katherine Langford) sta conquistando i fan delle serie medievali, storiche e fantasy, e tutti vogliono saperne di più sulla spada e sulla ... Leggi su gqitalia

