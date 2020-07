Covid Lazio: scattano i test sierologici per 120mila operatori scolastici, annuncia la Regione (Di mercoledì 22 luglio 2020) In linea con ogni società civile che si rispetti, stamane alla Pisana è stata approvata una delibera ‘sacrosanta’ così, entro l’inizio della scuola, il test di sierolprevalenza sarà esteso a docenti, educatori, operatori di sostegno, assistenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), studenti disabili ed insegnanti di sostegno, a tutte le figure professionali delle scuole di ogni ordine fino al secondo grado (compresi gli istituti professionali), paritarie e non, dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dallo Stato e dagli Enti locali. D’Amato: “test per circa 120mila operatori della scuola” Un’iniziativa proposta dagli assessori Claudio Di Berardino ed Alessio D’Amato, quest’ultimo, ... Leggi su italiasera

RegioneLazio : 'Diciamo insieme grazie' è il progetto che porta la street art negli ospedali del Lazio. Artisti di tutta Italia si… - HuffPostItalia : 'Usate mascherine o si dovrà richiudere'. Nel Lazio altri 17 casi di Covid - FTedeschini : RT @RoccoTodero: Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso proposto è difeso da me, da @andreapruitic, @palumbo_enzo @FTedeschini @galatinicol… - antonella4468 : RT @ChiodiDonatella: AMBULANTI E MASSAGGIATRICI #CINESI SULLE SPIAGGE Sono tornati a frotte. Nessun controllo. L' anarchia. E proprio nel… - sabri1271 : RT @ChiodiDonatella: AMBULANTI E MASSAGGIATRICI #CINESI SULLE SPIAGGE Sono tornati a frotte. Nessun controllo. L' anarchia. E proprio nel… -