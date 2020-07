Coronavirus, il Cnr sviluppa un vaccino utilizzando metodi computazionali (Di mercoledì 22 luglio 2020) Messo a punto un potenziale vaccino contro il Covid-19 sviluppato sulla base di metodi bioinformatici combinati con la modellistica matematico-statistica. Questo sistema ha permesso di trovare porzioni della molecola glicoproteina S del Coronavirus capaci di scatenare una risposta immunitaria stabile. E’ quanto annunciato da un gruppo di ricercatori dell’Istituto delle applicazioni del calcolo del Consiglio nazionale delle ricerche di Roma (Cnr-Iac), in collaborazione con il gruppo di bioinformatica dell’Universita’ di Bangalore (India) e della Chicago Medical School di Chicago (Usa). Il vaccino progettato al calcolatore e’ detto “multi-epitopo”. Lo studio e’ stato pubblicato su Scientific Reports. “Lo studio sviluppato in questa ... Leggi su ildenaro

