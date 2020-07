Coronavirus, De Luca: “Commessi e clienti senza mascherina? Chiudere i negozi. Bisogna essere responsabili” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca contro chi non rispetta le regole: “Commessi e clienti senza mascherina? I vigili urbani chiudano i negozi, non è più tempo di sottovalutazioni. No a movida irresponsabile, ci sono migliaia di persone che credono che il problema non esista più. Contro chi non rispetta le regole regole repressive”. L'articolo Coronavirus, De Luca: “Commessi e clienti senza mascherina? Chiudere i negozi. Bisogna essere responsabili” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

