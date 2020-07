Continuiamo a costruire insieme una nuova visione politica! (Di mercoledì 22 luglio 2020) Come sceglie un MoVimento una classe politica? Il MoVimento 5 Stelle vuole costruire insieme agli iscritti un modello di selezione della classe politica che sia in grado di valorizzare il merito e di aderire ai valori, ai principi e ai metodi del MoVimento. E lo farà al Villaggio Rousseau – Le Olimpiadi delle Idee attraverso Level Up Sistema Meriti, prima tappa di un percorso che verrà portato avanti nel tempo con il contributo di tutti. L’appuntamento è per sabato 25 luglio alle ore 18.00 all’interno dello Spazio Idee Rousseau. A guidarci in questa prima tappa sarà la responsabile ricerca e sviluppo dell’Associazione Rousseau e facilitatrice coordinamento e affari interni del Team del Futuro Enrica Sabatini, insieme a Jacopo Berti, Paolo Ferraro, Renato Marchetti e Cristian ... Leggi su ilblogdellestelle

gstelluti : RT @M5S_Camera: Continuiamo a costruire insieme una nuova visione politica! - CastellinoLuigi : RT @M5S_Camera: Continuiamo a costruire insieme una nuova visione politica! - Patrizia_Monica : RT @M5S_Senato: Continuiamo a costruire insieme una nuova visione politica! - marino29b : RT @M5S_Senato: Continuiamo a costruire insieme una nuova visione politica! - marino29b : RT @M5S_Camera: Continuiamo a costruire insieme una nuova visione politica! -

Ultime Notizie dalla rete : Continuiamo costruire Area Brancadoro, Giorgini: “Permettere di costruire lì può creare un pericoloso precedente” Riviera Oggi L’Italia continua a regalare ettari di suolo al cemento

Il consumo di suolo continua ad avanzare proprio nelle aree a rischio idrogeologico ... Il punto è che l’eccessiva antropizzazione del territorio, con la costruzione di nuovi edifici, comporta una ...

Il consumo di suolo continua ad avanzare proprio nelle aree a rischio idrogeologico ... Il punto è che l’eccessiva antropizzazione del territorio, con la costruzione di nuovi edifici, comporta una ...