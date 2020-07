Consiglio Europeo, Conte: “L’Europa è stata all’altezza della sua storia” (VIDEO) (Di mercoledì 22 luglio 2020) Informativa del premier Conte in Parlamento sul Consiglio Europeo: “L’Europa è stata all’altezza della sua storia”. ROMA – Informativa urgente del premier Conte in Parlamento sul Consiglio Europeo. Il presidente del Consiglio riferisce a senatori e deputati sull’accordo trovato a Bruxelles. “Si è trattato di un vertice straordinario anche in termini di complessità. Quello che consideravo un auspicio nell’ultima informativa, oggi è certezza. L’Europa è stata all’altezza della sua storia, della sua unione del suo destino …“. L’informativa del premier ... Leggi su newsmondo

CarloCalenda : Oltre il derby 'Italia ha vinto, Italia ha perso'. Per capire cosa è accaduto al Consiglio Europeo. @Azione_it - Palazzo_Chigi : ?? In diretta da Bruxelles, la conferenza stampa del Presidente @GiuseppeConteIT al termine del Consiglio europeo st… - SalvatoreMerlo : Consiglio vivamente di leggere questo pezzo di David Carretta, se volete sapere cos’è successo in Europa fino a sta… - maximone816 : RT @GiuseppeConteIT: Oggi sarò prima al Senato della Repubblica e poi alla Camera dei deputati per un’informativa sull’esito dell’ultimo Co… - imusumarra : RT @Palazzo_Chigi: Esiti del Consiglio europeo straordinario, informativa del Presidente @GiuseppeConteIT in diretta dal Senato ?? https://t… -