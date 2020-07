Colosimo: Regione Lazio fuori da commissariamento? Spero sia volta buona (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma – “L’uscita dal commissariamento e’ senza dubbio una buona notizia per la Sanita’ della Regione Lazio. Anche se sono due anni che il presidente Zingaretti annuncia ciclicamente di aver raggiunto questo traguardo, oggi sembra essere la volta buona. Ora ci aspettiamo da parte della Giunta un’accelerazione su tutte quelle questioni come assunzioni, liste d’attesa, aumento dei posti letto, riqualificazione delle strutture sanitarie, riduzioni dell’IRPEF e dell’Irap troppo spesso rimandate proprio a causa del commissariamento.” “Un’attenzione particolare, infine, va data alle persone piu’ fragili. E in questa direzione ci attendiamo una rapida messa all’ordine del giorno del Consiglio e ... Leggi su romadailynews

Roma, 16 lug. (askanews) - "Il Policlinico Umberto I ha deciso di smantellare il reparto di degenza della UOC di reumatologia. Un fatto gravissimo perch punto di riferimento per i pazienti affetti da ...

Sanità: "Grave il ridimensionamento del reparto di reumatologia dell'Umberto I"

