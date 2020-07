Casa: Nomisma, 2020 sotto 500 mila scambi, prezzi -2,6% (Di mercoledì 22 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 22 LUG - Le compravendite nel mercato immobiliare residenziale si fermeranno al di sotto delle 500 mila unità nel 2020, passando dalle 603 mila transazioni del 2019 alle 494 mila del ... Leggi su corrieredellosport

fisco24_info : Casa: Nomisma, 2020 sotto 500 mila scambi, prezzi -2,6%: Compravendite in calo del 18%. A Roma caduta dei valori de… -

Ultime Notizie dalla rete : Casa Nomisma

Agenzia ANSA

Sono le previsioni dell'Osservatorio sul Mercato Immobiliare di Nomisma presentato in diretta streaming, nello scenario che appare più probabile. Per i prezzi è prevista una contrazione del -2,6% nel ...Esperti dal pollice verde o appassionati alle prime armi, tra orti, giardini o anche solo balconi. E' cresciuta, tra gli italiani, la passione per il verde, ed è uno degli effetti del lockdown. Second ...