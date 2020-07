Campari continua il programma di buy-back (Di mercoledì 22 luglio 2020) (Teleborsa) – Campari, nell’ambito della vigente autorizzazione all’acquisto di azioni proprie da destinare al servizio dei piani stock option, deliberata dall’Assemblea degli Azionisti del 27 marzo 2020, ha comunicato di aver acquistato, dal 13 al 17 luglio 2020, complessivamente 500 azioni proprie al prezzo medio di 8,1455 euro per azione, per un controvalore complessivo pari a 4.072,75 euro. A Milano, intanto, l’azienda attiva nel settore beverage, si muove in territorio negativo e si attesta a 8,131 euro, con un calo dell’1,66%. (Foto: © Campari) Leggi su quifinanza

Campari Group rinnova il sito web

Campari Group, azienda leader nel settore dei premium spirits, rinnova la propria presenza online con un sito dal taglio fortemente editoriale, che organizza i contenuti in un flusso in continua evolu ...

