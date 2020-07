Boccia: riformismo Zingaretti porta Regione Lazio fuori da commissariamento (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma – “La Regione Lazio e’ finalmente fuori dal commissariamento della sanita’. È merito del buongoverno dell’amministrazione Zingaretti che ha esercitato nel modo piu’ giusto e nell’unico interesse dei cittadini un’autentica azione riformista. La sanita’ del Lazio partiva da una situazione drammatica ed oggi e’ diventata, invece, un modello per la capacita’ di rafforzare i presidi territoriali, di fare prevenzione e investimenti, di consolidare la posizione del personale.” “Un’attivita’ che ha dimostrato tutta la sua efficacia nell’affrontare l’emergenza Covid. Proprio in questa fase medici e operatori sanitari, con il sostegno della Regione ... Leggi su romadailynews

romadailynews : Boccia: riformismo Zingaretti porta Regione Lazio fuori da #commissariamento: #Roma – “La… -

Ultime Notizie dalla rete : Boccia riformismo

RomaDailyNews

Lo afferma in una nota il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia. "E' merito del buongoverno dell’amministrazione Zingaretti che ha esercitato nel modo più giusto e ...Lo spirito antipopulista non abita più al Nazareno, malgrado a sinistra ci siano molte personalità che non hanno nulla in comune con i Cinquestelle. Eppure non si capisce perché non si facciano sentir ...