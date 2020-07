Ascolti tv e share delle trasmissioni in prima serata di martedì 21 luglio (Di mercoledì 22 luglio 2020) Quale è stato il programma più seguito della prima serata d martedì 21 luglio? Scopri tutte le proposte dle piccolo schermo e quale è stata la favorita degli italiani. Ieri sera è tornato Gerry Scotti con Guinness – Lo show dei record ma la tv aveva naturalmente molto più da offrire, tanti film, serie e … L'articolo Ascolti tv e share delle trasmissioni in prima serata di martedì 21 luglio è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Annexer13 : RT @PrincipessaDemo: Cherry Season prima puntata -06/06/2016 Ascolti mln 2309, share 18,25 % Bitter Sweet prima puntata -10/06/2019 Ascolt… - JacominaRita : RT @PrincipessaDemo: Cherry Season 30° puntata - 15/07/2016 Ascolti 2382 mln , share 18,37% Bitter Sweet 30° puntata - 19/07/2019 Ascolti… - Julia123456_ : RT @PrincipessaDemo: Cherry Season prima puntata -06/06/2016 Ascolti mln 2309, share 18,25 % Bitter Sweet prima puntata -10/06/2019 Ascolt… - ilkizucak : RT @PrincipessaDemo: Cherry Season prima puntata -06/06/2016 Ascolti mln 2309, share 18,25 % Bitter Sweet prima puntata -10/06/2019 Ascolt… - PrincipessaDemo : Cherry Season 30° puntata - 15/07/2016 Ascolti 2382 mln , share 18,37% Bitter Sweet 30° puntata - 19/07/2019 Ascol… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti share

Quale sarà stata però l’alternativa favorita dagli italiani? Scopriamolo insieme nel video qua sopra, un filmato con tutti i numeri degli ascolti tv di martedì 21 luglio.Dopo avere sacrificato per carenza di ascolti i telefilm Usa in prima tv ... con Viale Mazzini che si è consolata con la bella prestazione di #Cartabianca, all’8,1% di share. In Onda ultima sia in ...