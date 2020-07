Agropoli, avviso agli automobilisti: ritorna l’autovelox (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAgropoli (Sa) – Sono iniziati nella giornata odierna, a cura della Polizia Municipale di Agropoli, i controlli relativi alle infrazioni al limite di velocità tramite autovelox. Lo strumento che rileva gli eccessi di velocità rispetto ai limiti imposti è installato con una postazione mobile sulla ex SP 430, oggi NSA 544. L’amministrazione comunale di Agropoli ha raccomandato gli automobilisti di procedere con la massima prudenza e di osservare il rispetto dei limiti di velocità imposti sul tratto. I controlli, operativi presso il km 103,550, andranno avanti anche nei prossimi giorni. L'articolo Agropoli, avviso agli automobilisti: ritorna l’autovelox proviene ... Leggi su anteprima24

