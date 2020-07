Un altro sequestro di beni per il capo ultras amico di Salvini (Di martedì 21 luglio 2020) Di Luca Lucci, capo ultras del Milan di cui circolò a suo tempo la foto di una stretta di mano con Matteo Salvini – all’epoca addirittura ministro dell’Interno – durante la festa per i 50 anni del Milan, abbiamo già parlato: aveva una fedina penale carica di precedenti (alcuni piuttosto gravi) ed era stato arrestato solo pochi mesi fa in un’inchiesta per traffico di droga, con telecamere degli investigatori sistemate fuori dalla sede degli ultrà rossoneri a Sesto San Giovanni: per quella vicenda, Lucci aveva patteggiato una pena di un anno e mezzo di reclusione. Un altro sequestro di beni per il capo ultras amico di Salvini Successivamente Report mostrò il ... Leggi su nextquotidiano

