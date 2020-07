UFFICIALE | Milan, Pioli ha rinnovato: in rossonero fino al giugno 2022 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Vittoria con rinnovo per Stefano Pioli e per il Milan: il tecnico rossonero sarà confermato sulla sua panchina, il Milan ha infatti reso UFFICIALE il prolungamento di due anni dell'attuale contratto. La scadenza è stata spostata al giugno del 2022, un vero e proprio premio ai risultati e al rendimento della squadra dopo il rientro in campo post-lockdown. Questo il comunicato: 3️⃣ more important points in the bag Altri tre punti importanti per l'Europa: forza ragazzi! ?#SassuoloMilan... Leggi su 90min

