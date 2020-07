Ucraina, uomo armato ha preso in ostaggio 20 persone su un autobus (Di martedì 21 luglio 2020) Alle 9.25 di questa mattina un uomo armato ha preso in ostaggio circa venti persone su un autobus a Lutsk, in Ucraina, a 400 km da Kiev. Lo ha reso noto la polizia in una nota su Facebook. Il sequestratore, in possesso di armi e granate, ha detto agli agenti di chiamarsi Maksim Plokhim, ma il vero nome dovrebbe essere Maksym Kryvosh. La forze dell’ordine di Lutsk hanno isolato la città e iniziato l’operazione ‘Ostaggi’ per liberare le persone sequestrate nel bus. A passenger bus with nearly 20 people on board has been hijacked by a gunman armed with explosives in the western Ukrainian city of Lutsk.https://t.co/du5ZraMnSG — TIMES NOW (@TimesNow) July 21, 2020 Il capo della polizia della regione di Volyn ha ... Leggi su italiasera

