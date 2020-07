Tutti soddisfatti, anche l'olandese Rutte. Superato scoglio governance (Di martedì 21 luglio 2020) I paesi frugali, Olanda in testa, incassano il taglio degli aiuti a fondo perduto. Superato anche lo scoglio della governance si è acceso lo scontro tra Roma e l'Aja: i piani di rilancio dei singoli ... Leggi su tg.la7

I paesi frugali, Olanda in testa, incassano il taglio degli aiuti a fondo perduto. Superato anche lo scoglio della governance si è acceso lo scontro tra Roma e l'Aja: i piani di rilancio dei singoli ...