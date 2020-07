Truffa bitcoin su Twitter, così le piattaforme di criptovalute hanno salvato migliaia di utenti (Di martedì 21 luglio 2020) Coinbase e altri siti di scambio hanno messo l’indirizzo del wallet degli hacker in blacklist pochi minuti dopo la pubblicazione dei primi tweet Truffa su Twitter: Coinbase e altri siti di scambio hanno messo l’indirizzo del wallet degli hacker in blacklist pochi minuti dopo la pubblicazione dei primi tweet. Così le piattaforme di criptovalute hanno salvato migliaia di utenti Leggi su it.mashable

disinformatico : È in corso un furto massiccio di account Twitter. Compromesso anche quello di @elonmusk oltre a quelli di molti exc… - trash_italiano : Tutti i seguenti account sono stati appena hackerati per sponsorizzare una truffa con Bitcoin ?? - Bill Gates - Elo… - franzrusso : Quello che si è verificato su #Twitter può essere definito, senza esagerazione, il più grave attacco hacker da quan… - MashableItalia : Truffa bitcoin su Twitter, così le piattaforme di criptovalute hanno salvato migliaia di utenti - SophosItalia : Truffa bitcoin: violati account Twitter di alto profilo. Leggi l'articolo completo: -

L'attacco a Twitter della settimana scorsa continua a far discutere. Si ricorda sinteticamente l'accaduto: mercoledì scorso (uno o più) hacker combinato hanno preso il controllo di account di personag ...