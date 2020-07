Trapassata dal guardrail | morte orribile per una 25enne (Di martedì 21 luglio 2020) Incidente stradale nella notte, ragazza finisce Trapassata dal guardrail e per lei è una fine atroce. Una scena terribile quella sotto agli occhi dei soccorritori. Una giovane di 25 anni ha perso la vita, Trapassata dal guardrail a seguito di un incidente. È successo a Carmignano, località veneta della provincia di Padova. La vittima stava … L'articolo Trapassata dal guardrail morte orribile per una 25enne è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Forse la crisi economica legata al diffondersi del coronavirus, potrebbe essere questo ad aver scosso la tranquillità della vita di coppia di Calogero Cortese e Grazie Sicilia, marito e moglie trovati ...

Anche Manuela Levorato e Paolo Dal Soglio al funerale del cinquantunenne ucciso da due colpi di pistola durante la colluttazione a Mira con il compagno della sua ex Le magliette con la dedica di tutt ...

