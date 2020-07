Trans trovata morta in casa a Milano: lavorava come escort, è stata uccisa a coltellate (Di martedì 21 luglio 2020) Trans trovata morta in casa a Milano. Una Trans di 48 anni è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione in via Plana, a Milano. A trovare il cadavere sono stati i vigili del fuoco, intervenuti per una fuga di gas su richiesta dei vicini. Sul corpo c’erano ferite da coltello inferte su torace e sulla schiena. La vittima lavorava come escort e riceveva anche nel suo appartamento. L’arma del delitto non e’ stata trovata. Indagano i carabinieri. A Milano una Transessuale di 48 anni è stata trovata senza vita in un appartamento nei pressi ... Leggi su limemagazine.eu

