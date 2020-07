Suzuki, il V-Strom Tour fa tappa in Umbria e in Sardegna (Di martedì 21 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Dopo aver portato i test ride gratuiti della nuova V-Strom 1050XT in buona parte del territorio nazionale, il V-Strom Tour 2020 farà una sosta nel mese di agosto, per riprendere poi a settembre il suo viaggio nelle concessionarie Suzuki d’Italia. Prima di questo riposo estivo lo staff Suzuki ha però in programma nel prossimo weekend altri due appuntamenti, che daranno modo agli appassionati dell’Umbria e della Sardegna di saltare in sella alla Sport Enduro Tourer di Hamamatsu e di toccare con mano le sue qualità. Sabato 25 luglio il V-Strom Tour farà dunque tappa da Masci Moto, in via Benucci, a Terni, mentre domenica 26 luglio ... Leggi su ildenaro

Italpress : Suzuki, il V-Strom Tour fa tappa in Umbria e in Sardegna - CrazyWheels1 : LabelBike ADESIVI-3D-PROTEZIONI-LATERALI-SERBATOIO-MOTO-compatibili-SUZUKI-V-STROM-1050 – Analisi tecnica, parere,… - motorionline : #Suzuki V-Strom Tour 2020: nuove tappe nel weekend a Verona e in provincia di Mantova e Treviso -… - lulopdotcom : #automotive #suzukimoto Suzuki V-STROM Tour: nel weekend si prova a Verona, Castellucchio (MN) e Vedelago (TV)… - infoitscienza : Suzuki presenta una nuova versione inedita con V-Strom 1050 Machi -

Ultime Notizie dalla rete : Suzuki Strom Suzuki, il V-Strom Tour fa tappa in Umbria e in Sardegna - Ildenaro.it Il Denaro Suzuki, il V-Strom Tour fa tappa in Umbria e in Sardegna

ROMA (ITALPRESS) - Dopo aver portato i test ride gratuiti della nuova V-STROM 1050XT in buona parte del territorio nazionale, il V-STROM Tour 2020 fara' una sosta nel mese di agosto, per riprendere po ...

Suzuki GSX-R 1000R. Nuove colorazioni dal Giappone

Come è noto i tempi di arrivo dei nuovi modelli non è lo stesso in tutti i mercati. Ad esempio la Suzuki GSX-R 1000R 2020 arriverà in vendita in Giappone il 30 luglio e avrà nuove colorazioni che sono ...

ROMA (ITALPRESS) - Dopo aver portato i test ride gratuiti della nuova V-STROM 1050XT in buona parte del territorio nazionale, il V-STROM Tour 2020 fara' una sosta nel mese di agosto, per riprendere po ...Come è noto i tempi di arrivo dei nuovi modelli non è lo stesso in tutti i mercati. Ad esempio la Suzuki GSX-R 1000R 2020 arriverà in vendita in Giappone il 30 luglio e avrà nuove colorazioni che sono ...