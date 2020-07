Sampdoria-Genoa, i convocati di Ranieri: si rivede Vieira (Di martedì 21 luglio 2020) Sono 25 i calciatori convocati da Claudio Ranieri in vista del derby cittadino Sampdoria-Genoa, in programma mercoledì 22 luglio alle ore 21:45. Allo stadio Luigi Ferraris, nel match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2019/2020, non andrà nemmeno in panchina Alex Ferrari, mentre ritorna a disposizione Ronaldo Vieira. Di seguito l’elenco dei convocati dei blucerchiati: Portieri: Audero, Seculin, Falcone. Difensori: Augello, Chabot, Depaoli, Colley, Tonelli, Bereszynski, Murru, Yoshida. Centrocampisti: Vieira, Ekdal, Linetty, Jankto, Askildsen, Thorsby, Leris, Bertolacci. Attaccanti: Bonazzoli, Ramirez, La Gumina, Maroni, Gabbiadini, Quagliarella. Leggi su sportface

