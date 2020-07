Salvini: “Uscire dall’Euro? Non è nel programma, ma chiedo sovranità” (Di martedì 21 luglio 2020) Il leader della Lega Matteo Salvini interviene nuovamente sulla possibilità di uscita dall’ Euro: “Non è in agenda, vogliamo sovranità e deve essere un tema condiviso da 60 milioni di italiani” C’è chi gli ricorda che nel programma elettorale della Lega esiste un passaggio: graduale uscita dall’Euro. Il leader del Carroccio Matteo Salvini, però, allontana … L'articolo Salvini: “Uscire dall’Euro? Non è nel programma, ma chiedo sovranità” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

