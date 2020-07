Roma, tegola per Fonseca: s'infortuna Under, al suo posto convocato Zaniolo (Di martedì 21 luglio 2020) Infortunio dell'ultim'ora in casa Roma. L'esterno offensivo Cenzig Under, finito tra l'altro nel mirino del Napoli si è fermato in allenamento. Leggi su tuttonapoli

firenzeviola_it : CLAMOROSO: IACHINI PUÒ RESTARE. ROCCO DECIDERÀ DOPO LE GARE CON INTER E ROMA. JURIC E GLI ALTRI CONGELATI. EMERY AD… - infoitsport : Zaniolo di nuovo KO, altra tegola per Fonseca: salta Roma-Inter - infoitsport : Brutta tegola per Fonseca, il big salta Roma-Inter | Le ultime - _SiGonfiaLaRete : Tegola #Roma, si ferma #Zaniolo: salterà l'#Inter - Fantacalcio : +++ #Roma, che tegola per #Fonseca! Infortunio per #Zaniolo, salterà l'#Inter +++ LE SUE CONDIZIONI ?… -