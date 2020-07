Roma, Fonseca: 'Zaniolo fuori. Ma non ho problemi con lui' (Di martedì 21 luglio 2020) "Zaniolo non ci sarà, ma voglio essere chiaro: non c'è alcun problema con Nicolò". Fonseca torna a parlare alla vigilia della sfida con la Spal e lo fa analizzando proprio la situazione del gioiellino ... Leggi su gazzetta

