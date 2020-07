OnePlus lancia Nord, lo smartphone top di gamma dal prezzo accessibile (Di martedì 21 luglio 2020) Fotocamera di qualità, autonomia e potenza. Con un cartellino che parte da 399 euro Fuori la concretezza del colosso cinese, all'interno molte novità interessanti. Ecco lo smartphone OnePlus Nord, meno costoso rispetto ad altri marchi Leggi su it.mashable

marcopietrolg : @OnePlus_ITA lancia Nord e Buds, smartphone 5G e cuffie a prezzi invitanti - ansa_tecnologia : OnePlus Nord, smartphone accessibile con fotocamera top. Azienda lancia anche auricolari Buds, sfida Apple eGoogle… - MashableItalia : RT @Connessioni: OnePlus lancia Nord: lo smartphone top di gamma dal prezzo accessibile @mashableitalia - NewsDigitale : #news #notizie #tecnologia:OnePlus Nord, smartphone accessibile con fotocamera top Azienda lancia anche auricolari… - Connessioni : OnePlus lancia Nord: lo smartphone top di gamma dal prezzo accessibile @mashableitalia -

Ultime Notizie dalla rete : OnePlus lancia

Agenzia ANSA

In un mercato in cui i prezzi degli smartphone di punta lievitano di anno in anno e i midrange vanno sempre più per la maggiore, anche OnePlus ha compreso che non è più fattibile puntare solamente ai ...Neanche il tempo di essere annunciato che OnePlus Nord è già in offerta venduto e spedito Amazon a 30€ in meno! Parliamo di un offerta lancio, fino ad esaurimento, che permetterà a tutti i clienti ...