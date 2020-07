Nuovo metodo digitale per la quantificazione assoluta del microbioma: importante scoperta in relazione obesità, diabete, malattie autoimmuni e tumore (Di martedì 21 luglio 2020) Un team di ricercatori, diretti da Graziano Pesole, dell’Istituto di biomembrane, bioenergetica e biotecnologie molecolari del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ibiom) di Bari, e dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ha messo a punto una metodologia innovativa basata sull’utilizzo di una tecnica avanzata di biologia molecolare denominata “droplet digital PCR”, che è in grado di quantificare in modo estremamente accurato la carica batterica presente in un campione, riporta un comunicato stampa del Cnr. La tecnica si basa sulla quantificazione del numero assoluto di copie del gene 16S rRNA, presente nelle cellule batteriche, tenendo in considerazione anche lo stato di degradazione del DNA. Il metodo è stato pubblicato su Microbial Genomics. “Anche se non li ... Leggi su meteoweb.eu

Affaritaliani : CNR: un nuovo metodo digitale per la quantificazione assoluta del microbioma - Asgard_Hydra : Formazione dinamica di un virus come l’HIV, un nuovo metodo l’ha rilevata - KeliwebIT : ?????Come lanciare un nuovo #business su #internet: ecco quali sono i servizi di cui non puoi fare a meno… - ConsulcesiGroup : «Il metodo scientifico e la diffusione della conoscenza sono le armi contro un'emergenza sanitaria», afferma Massim… - AleMerl04732056 : Sono l'unico che misura il tempo in canzoni? Per esempio per farmi la doccia metto Bohemian Rhamsody e altre 2 conz… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo metodo Formazione dinamica di un virus come l’HIV, un nuovo metodo lo ha rilevato Lega Nerd Desio: app “Zero code” per il Cup dell’ospedale e solo pratiche via e-mail alla Ats

Telefonino e computer indispensabili per prenotare esami e visite, ma anche per la scelta del medico: spazio alla tecnologia per evitare assembramenti ma il rischio è che alcune fasce di popolazione r ...

Cuneo, sotto analisi sulle due ubicazioni del nuovo ospedale: "Definiamo limiti e punti di forza, ma la decisione sarà politica"

Ieri sera (lunedì 20 luglio) l'audizione dei progettisti dello studio di pre-fattibilità nella nuova riunione della commissione temporanea speciale; Germana Avena: "Abbiamo un concorrente in casa, l'o ...

Telefonino e computer indispensabili per prenotare esami e visite, ma anche per la scelta del medico: spazio alla tecnologia per evitare assembramenti ma il rischio è che alcune fasce di popolazione r ...Ieri sera (lunedì 20 luglio) l'audizione dei progettisti dello studio di pre-fattibilità nella nuova riunione della commissione temporanea speciale; Germana Avena: "Abbiamo un concorrente in casa, l'o ...