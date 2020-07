Nuova idea Azzolina: scuola il sabato e niente più tempo pieno (Di martedì 21 luglio 2020) Il ministro Azzolina, in visita ad una scuola di Milano, spiega nuovi dettagli che mettono in apprensione operatori e genitori. Il ‘tempo lungo’ sarà sempre più una rarità. Mancano poco meno di due mesi alla riapertura delle scuole ma i nodi da sciogliere sono ancora tanti e nessuno, a parte il ministro Azzolina, sa ancora cosa succederà il fatidico 14 settembre. Ieri la titolare del ministero dell’Istruzione ha fatto visita ad una scuola di Milano e ha rivelato nuovi dettagli che riguardano soprattutto gli orari delle lezioni. Pare che i genitori siano allarmati. Ciò che preoccupa è l’orario delle lezioni, che – a causa del coronavirus – subirà uno stravolgimento. L’obiettivo è garantire ... Leggi su chenews

AzzolinaLucia : Complimenti al Presidente @GiuseppeConteIT per aver tenuto alta la dignità del nostro bel paese e per averci restit… - paola_demicheli : Alla fine della trattativa si sancirà che l' #Europa sarà in grado di aiutare i paesi più in difficoltà, questo sar… - annamariavasile : RT @AzzolinaLucia: Complimenti al Presidente @GiuseppeConteIT per aver tenuto alta la dignità del nostro bel paese e per averci restituito… - ringetto65 : RT @AzzolinaLucia: Complimenti al Presidente @GiuseppeConteIT per aver tenuto alta la dignità del nostro bel paese e per averci restituito… - SkySport : Il Milan fra il riscatto di Rebic e una nuova idea per l'attacco -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova idea Baretta: «Ora il Mes non fa più paura, ha prevalso una nuova idea di Europa» Il Messaggero PS5 e giochi esclusivi next gen: Sony ribadisce l'impegno sull'innovazione

PS5, com'è noto, avrà giochi esclusivi che funzionano solo sulla console next gen, questa è una visione che Sony ha ribadito come parte dell'impegno sull'innovazione che contraddistingue la compagnia.

Sarri-Ronaldo, patto di lunga vita: “Cristiano è impressionante”

TORINO. Quattro è il nuovo numero magico della Juventus. Lo sa benissimo Maurizio Sarri, che ormai fa il conto alla rovescia per il suo primo scudetto («Dobbiamo fare 4 punti in 4 partite»), e ancora ...

PS5, com'è noto, avrà giochi esclusivi che funzionano solo sulla console next gen, questa è una visione che Sony ha ribadito come parte dell'impegno sull'innovazione che contraddistingue la compagnia.TORINO. Quattro è il nuovo numero magico della Juventus. Lo sa benissimo Maurizio Sarri, che ormai fa il conto alla rovescia per il suo primo scudetto («Dobbiamo fare 4 punti in 4 partite»), e ancora ...