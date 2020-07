NBA – La lezione di Gregg Popovich: “indosso la mascherina perché non voglio morire” (Di martedì 21 luglio 2020) “Io personalmente, non voglio morire”. Tanto semplice quanto efficace, un messaggio in pieno stile Gregg Popovich. Il coach dei San Antonio Spurs è intervenuto sulla questione sanitaria, sollevata dopo l’episodio che ha visto Dwight Howard ‘segnalato’ per non aver indossato la mascherina nelle zone comuni della bolla di Orlando. Popovich ha spiegato: “è necessario che ognuno di noi, un po’ più avanti con gli anni, prenda seriamente la questione. Io, personalmente, non voglio morire. Indosso la mascherina in ogni occasione. La indosso anche in allenamento, e la tolgo solo quando devo parlare alla squadra”.L'articolo NBA – La lezione di Gregg ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : NBA lezione NBA - La lezione di Gregg Popovich a LeBron James Pianetabasket.com NBA - La lezione di Gregg Popovich a LeBron James

Quando ha raggiunto le sue prime finali NBA nella stagione 2006/07, LeBron James era alla quarta stagione nella NBA ed era decisamente dominante sotto e sopra il ferro. Al punto che non si doveva preo ...

NBA: Richaun Holmes viola le regole, esce dal campus e torna in quarantena

Il giocatore dei Kings è uscito dai confini di Disney World per andare a ritirare del cibo d’asporto, venendo meno alle regole previste dal protocollo NBA e preso in giro anche da sua madre via Twitte ...

Quando ha raggiunto le sue prime finali NBA nella stagione 2006/07, LeBron James era alla quarta stagione nella NBA ed era decisamente dominante sotto e sopra il ferro. Al punto che non si doveva preo ...Il giocatore dei Kings è uscito dai confini di Disney World per andare a ritirare del cibo d’asporto, venendo meno alle regole previste dal protocollo NBA e preso in giro anche da sua madre via Twitte ...