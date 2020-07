Napoletano morto in Colombia, c’è interrogazione dei senatori al Governo (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Quali sono le iniziative urgenti che si intendono adottare nei confronti del Governo Colombiano, affinché si svolgano le opportune indagini per giungere a risposte convincenti, per la ricerca della verità e della giustizia per la morte del nostro connazionale Mario Carmine Paciolla”. Lo chiedono il senatore Sandro Ruotolo, Vasco Errani e la senatrice Loredana De Petris del ‘Gruppo Misto’ in una interrogazione urgente, depositata oggi, rivolta al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al ministro degli Esteri Luigi Di Maio sulla morte violenta del nostro connazionale Mario Carmine Paciolla. “Il 15 luglio Mario Carmine Paciolla, 33 anni, Napoletano, è stato ritrovato privo di vita presso la propria abitazione a San Vicente del ... Leggi su anteprima24

