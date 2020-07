Musica in Comune, attesa per il concerto dei “6 Cellos” (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Musica e arte per il progressivo ritorno alla normalità hanno caratterizzato le prime due serata della rassegna “Musica in Comune”, organizzata dall’associazione “Art Zone” presieduta da Michele Castaldo con il patrocinio morale del Comune di Santa Maria Capua Vetere e con il contributo dell’Asisp, azienda speciale della Camera di Commercio di Caserta. Notevole il successo dei primi due eventi con i ritmi del Beatrice Valente Trio e dei Gatos do Mar capaci di creare suggestive atmosfere nel cortile di Palazzo Lucarelli. Il prossimo appuntamento è previsto per giovedì 23 luglio, ore 20.30, con i 6 Cellos, gruppo liberamente ispirato al famoso duo salito alla ribalta negli ultimi anni e che ha ... Leggi su anteprima24

Ingresso libero prenotazione raccomandata Musica da suonare e da raccontare, e contaminazione fra le arti. C’è questo nel programma della settimana da giovedì 23 a sabato 25 luglio alla Tenda ...

Lo spettacolo inedito con disegni e musica live "Quando tutto diventò blu ... prenotazione obbligatoria online all’indirizzo https://www.comune.carpi.mo.it/prenotalacarpiestate/).

