Morcone, discontinuità nel servizio idrico: la comunicazione della Gesesa (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMorcone (Bn) – Comunichiamo, che a causa di lavori di manutenzione straordinaria da parte del Comune di Morcone, si potrà verificare discontinuità nell’erogazione del servizio idrico, da oggi fino a domani 22 luglio, nella zona Coccimonti. Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde 800 51 17 17, gratuito sia da telefono fisso che da cellulare. Per tutti gli aggiornamenti vi invitiamo a seguire la nostra pagina Facebook e il sito web Gesesa.it. L'articolo Morcone, discontinuità nel servizio idrico: la comunicazione della Gesesa proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

