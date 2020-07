Lucas Till star di MacGyver ha raccontato il clima ostile di Peter Lenkov sul set tra body shaming e pensieri negativi (Di martedì 21 luglio 2020) Lucas Till star di MacGyver racconta il clima sul set con Peter Lenkov La star del reboot di MacGyver Lucas Till ha aiutato Vanity Fair ha chiarire i contorni del licenziamento di Peter Lenkov showrunner della serie così come di Hawaii Five-0 e Magnum P.I. avvenuto per comportamenti scorretti sul set nelle scorse settimane. All’interno di una lunga inchiesta di Vanity Fair, Till ha spiegato come Peter M. Lenkov durante il suo primo anno sul set, lo abbia portato fino al punto di rottura spingendolo anche ad avere pensieri legati al suicidio. Atti di bullismo, abusi verbali, ... Leggi su dituttounpop

MacGyver, Lucas Till: "Per colpa di Peter Lenkov ho pensato al suicidio"

