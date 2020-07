Lombardia: Riducevano in Schiavitù in Modi Inumani Donne e Minorenni, Smantellata una Potente “Psicosetta” (Di martedì 21 luglio 2020) A capo c’era un uomo di 77 anni, ora è accusato di associazione a delinquere per avere ridotto in schiavitù Donne e bambini con i quali ha commesso anche reati a sfondo sessuale. Erano partite dalla procura di Torino-direzione antimafia le indagini svolte negli ultimi due anni riguardo una nota “psicosetta”, la polizia di Novara ha poi scoperto di cosa si trattava. Nelle ultime ore sono state eseguite, per mano della polizia e del servizio centrale ben 26 perquisizioni individuali e 21 locali tra le provincie di Novara, Genova, Milano e Pavia, il tutto a seguito di indagini approfondite sulla setta in questione. Quel che è stato scoperto è che la base operativa dell’organizzazione era a Novara, poi si districava in diverse zone del Nord-ovest, inoltre buona parte degli adepti era di sesso femminile, tra ... Leggi su youreduaction

