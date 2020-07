Live Atalanta-Bologna 0-0 Palacio ci prova da lontano, i felsinei giocano bene (Di martedì 21 luglio 2020) Atalanta e Bologna aprono il programma della 35esima giornata di Serie A, la quartultima di questa travagliata stagione. I bergamaschi vengono dall'1-1 di sabato scorso sul campo del Verona,... Leggi su ilmattino

zazoomblog : Atalanta Bologna 0-0 LIVE: finisce il primo tempo - #Atalanta #Bologna #LIVE: #finisce - fcin1908it : LIVE – Serie A, Atalanta-Bologna 0-0: comincia il secondo tempo - sportli26181512 : LIVE Al 45’ Atalanta-Bologna 0-0: partita nervosa, traversa di Barrow su punizione: LIVE Al 45’ Atalanta-Bologna 0-… - jlevs : RT @shmoney_money: Another live ?? alert!!! ?? Atalanta/Bologna o1.5 -150 (2.5U) - shmoney_money : Another live ?? alert!!! ?? Atalanta/Bologna o1.5 -150 (2.5U) -

Ultime Notizie dalla rete : Live Atalanta

La partita Inter – Fiorentina del 22 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A MILANO – D ...Atalanta e Bologna aprono il programma della 35esima giornata di Serie A, la quartultima di questa travagliata stagione. I bergamaschi vengono dall'1-1 di sabato scorso sul campo del Verona, risultato ...