L'idea di Aurelio De Laurentiis: 36 Euro al mese per le immagini del campionato (Di martedì 21 luglio 2020) Il mondo del calcio potrebbe arrivare presto a un punto di svolta sui diritti tv. Si è svolta ieri la riunione sul tema proposta dal patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, che ha incontrato i consensi degli altri presidenti. L'idea è la nascita di una media company della Lega Serie A, capace di intercettare risorse con una grande diversificazione dell'offerta.

