L'Eintracht spaventa il Milan: "Non facile acquistare André Silva" (Di martedì 21 luglio 2020) Milan ed Eintracht Francoforte sono in costante contatto al fine di raggiungere un accordo per lo scambio tra Ante Rebic e André Silva. L'attaccante croato si trasferirebbe a titolo definitivo in rossonero, mentre il portoghese resterebbe in Germania. Il nodo è legato alla valutazione dei cartellini, perché il 50% della vendita di Rebic dovrà essere destinato alla Fiorentina. Inoltre, a rallentare l'operazione è la crisi economica generata dall'emergenza Coronavirus. Ad ammetterlo è... Leggi su 90min

