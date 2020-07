Lecce Brescia, i convocati di Lopez: ancora out Cistana (Di martedì 21 luglio 2020) Diego Lopez ha reso nota la lista dei convocati in vista della partita contro il Lecce Diego Lopez, allenatore del Brescia, ha diramato la lista dei convocati in vista della trasferta di Lecce. Non ce la fa ancora Cista, torna invece il portiere Alfonso. Portieri: Joronen, Andrenacci, Alfonso.Difensori: Sabelli, Mateju, Gastaldello, Chancellor, Mangraviti, Martella, Semprini, Papetti.Centrocampisti: Tonali, Zmrhal, Ghezzi, Viviani, Dessena, Bjarnason.Attaccanti: Donnarumma, Torregrossa, Ayé. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

