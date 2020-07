L’accordo Ue spacca il centrodestra. Salvini: “Fregatura”, Meloni: “Conte si è battuto”, Tajani esulta (Di martedì 21 luglio 2020) Roma, 21 lug – L’accordo sul Recovery fund e il bilancio 2021-2027 raggiunto al Consiglio Ue straordinario per la crisi economica scatenata dall’emergenza pandemia spacca il centrodestra. Se Forza Italia, come era prevedibile, esulta per il risultato ottenuto da Giuseppe Conte (e ribadisce che dovremmo usare in ogni caso il Mes) e Fratelli d’Italia, un po’ a sorpresa, adotta toni morbidi nel criticare l’operato del premier – “si è battuto” -, la Lega ci va giù pesante contro l’intesa di Bruxelles, considerata una trappola per la nostra economia. Salvini: “Fregatura grossa come una casa” “Ci adopereremo per evitare una fregatura che si intravede grossa come una casa in fondo al tunnel“, dice Matteo Salvini ... Leggi su ilprimatonazionale

