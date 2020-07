Katia Ricciarelli imbarazzata in studio: gelo ad Io e Te, pronta a dire addio? (Di martedì 21 luglio 2020) Questo articolo Katia Ricciarelli imbarazzata in studio: gelo ad Io e Te, pronta a dire addio? è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Katia Ricciarelli ha vissuto un momento imbarazzante durante Io e Te, il programma di Pierluigi Diaco in cui è “regina della lirica”: lascia il programma? Katia Ricciarelli ha vissuto un momento imbarazzante durante Io e Te, il programma nel quale è ospite fisso insieme a Santino Fiorillo. La nota cantante lirica, che è diventata anche … Leggi su youmovies

zazoomblog : A “Io e Te” momenti di grande imbarazzo Katia Ricciarelli “me ne vado in un’altra trasmissione” - #momenti #grande… - Salvobracchitt2 : - infoitcultura : Katia Ricciarelli, triste confessione: “Una cicatrice profonda” - infoitcultura : Io e Te, Katia Ricciarelli imbarazzata: “Vado in un’altra trasmissione” - infoitcultura : Io e Te, 'non ho mai fatto sesso'. E Katia Ricciarelli risponde così: gelo siderale da Pierluigi Diaco -