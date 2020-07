Incidente tra più auto sul Grande Raccordo Anulare: chiuse due corsie, file chilometriche (Di martedì 21 luglio 2020) A causa di un Incidente, sono temporaneamente chiuse al transito la corsia di sorpasso e quella centrale del GRA, al chilometro 41,300 all’altezza dell’uscita “Tuscolana” in carreggiata interna. L’Incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto più veicoli, di cui uno si è ribaltato causando il ferimento di una persona. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il personale del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile. Al momento si registrano code nel tratto in prossimità dell’Incidente. Incidente tra più auto sul Grande Raccordo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

TrafficoA : Napoli - Coda A3 Napoli-Salerno Coda tra Napoli Via Marina e Bivio A3/A1 Milano-Napoli per incidente - CasilinaNews : #Roma #GRA Code per #incidente tra più veicoli, uno si è ribaltato causando il ferimento di una persona - CorriereCitta : Incidente tra più auto sul Grande Raccordo Anulare: vettura ribaltata e un ferito - 97Francesco16 : RT @IlPrimatoN: Nell'incidente morirono 3 persone tra cui un bimbo di 3 anni. Grillo venne condannato a 14 mesi con la condizionale per omi… - LuceverdeRoma : #Roma ??#incidente ??#traffico-Raccordo Anulare code tra : ?? Ospedale S.AndreaPrenestina e Anagnina > interna ???? L… -