Il Csm non rovina l'estate a Luca Palamara. Per il processo se ne riparla il 15/9

Se ne riparla il 15 settembre. È stata rinviata la prima udienza disciplinare a carico di Luca Palamara, prevista per oggi al Csm. Il magistrato romano, al centro dell'inchiesta di Perugia sulle nomine dei vertici delle procure, dovrà rispondere davanti al collegio di Palazzo dei Marescialli per essere venuto meno ai doveri delle toghe con "comportamenti gravemente scorretti".Le udienze nei suoi confronti andranno avanti fino al 17 dicembre. Come ha spiegato il procuratore generale della Cassazione, Giovanni Salvi, quando ha annunciato la conclusione degli accertamenti a suo carico, rischia "anche le più gravi sanzioni". Come la rimozione. Ma, per adesso, l'estate passerà senza decisioni. Almeno da parte del Csm, chiamato a decidere anche del futuro ...

