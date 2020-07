Giulia De Lellis preoccupa i fan su Instagram: “Dovrò fare un’operazione” (Di martedì 21 luglio 2020) La giovane influencer Giulia De Lellis rivela ai fan su Instagram che dovrà sottoporsi ad un intervento al naso. Giulia De Lellis dovrà subire un’operazione al naso. A rivelarlo è lei stessa sul suo profilo Instagram, dopo che i suoi fan si erano preoccupati a causa di alcune stories dell’influencer. La ragazza ha rivelato che si è dovuta sottoporre a dei controlli medici piuttosto fastidiosi. Quando tornerà a Milano dovrà affidarsi alle cure dei dottori per risolvere il problema. Sembra che la situazione non sia troppo grave: la stessa De Lellis ha notato che ci sono persone che stanno molto peggio, per cui si ritiene fortunata. A seguito dell’operazione la De Lellis ha fatto ... Leggi su bloglive

