Gazzetta - Sondaggio del Napoli per Cistana: sul difensore un altro club italiano (Di martedì 21 luglio 2020) Andrea Cistana, 23 anni, difensore del Brescia, è nel mirino di diversi club italiani. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Cistana ancora ai box del Brescia dopo l’infortunio. Leggi su tuttonapoli

FiorentinaUno : GAZZETTA, Sondaggio viola per il difensore del Brescia - AndreaP63093781 : @Ruttosporc Puntualissimo è arrivato il sondaggio: - sportli26181512 : Fiorentina, sondaggio per Eder: Come evidenziato ne La Gazzetta dello... - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #sondaggio La copertina più bella di #Sportweek, votate per le semifinali: Bolt contro Baggio e Pantani contro Senna https… - Robertagbetty : RT @Gazzetta_it: #sondaggio La copertina più bella di #Sportweek, votate per le semifinali: Bolt contro Baggio e Pantani contro Senna https… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Sondaggio La copertina più bella di Sportweek, votate per la finalissima: Baggio contro Pantani La Gazzetta dello Sport Gazzetta - Sondaggio del Napoli per Cistana: sul difensore un altro club italiano

Andrea Cistana, 23 anni, difensore del Brescia, è nel mirino di diversi club italiani. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Cistana ancora ai box del Brescia dopo l’infortunio. Uno s ...

GAZZETTA - Napoli, sondaggi per Cistana: Cellino valuta se vendere il talento del Brescia

Il Napoli ed altre società di Serie A avrebbero messo gli occhi su Andrea Cistana, gioiellino della difesa della formazione lombarda. Andrea Cistana ancora ai box del Brescia dopo l’infortunio. Uno st ...

Andrea Cistana, 23 anni, difensore del Brescia, è nel mirino di diversi club italiani. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Cistana ancora ai box del Brescia dopo l’infortunio. Uno s ...Il Napoli ed altre società di Serie A avrebbero messo gli occhi su Andrea Cistana, gioiellino della difesa della formazione lombarda. Andrea Cistana ancora ai box del Brescia dopo l’infortunio. Uno st ...