Fortnite Stagione 3: Svelate le Sfide delle Settimane 6 e 7 (Di martedì 21 luglio 2020) E’ disponibile un nuovo aggiornamento per Fortnite, il quale introduce nuovi oggetti cosmetici in arrivo nel negozio e naturalmente le Sfide per la Settimana 6 e 7, le quali se portate a termine vi ricompensano con punti esperienza utili per livellare nel Pass Battaglia, oltre che progredire nello sblocco degli Stili per le Skin. Fortnite Stagione 3: Le Sfide della Settimana 6 Infliggi danni a pozzo TraballanteEliminazioni a Parco Pacifico Atterra all’Autorità e finisci fra i migliori 25Rifornisci un veicolo al GattogrillPrendi un’arma a Capanna CatastaCerca forzieri Cerca le scatole di munizioni a Borgo BislaccoCerca forzieri a Lago LanguidoFortnite Stagione 3: Le Sfide della Settimana 7 Cerca dei forzieri a Corso ... Leggi su gamerbrain

