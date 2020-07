Flixbus torna a viaggiare: le nuove destinazioni in Italia e all’estero e le misure di sicurezza (Di martedì 21 luglio 2020) Tutte le nuove tratte e destinazioni di Flixbus per l’Italia e l’estero. Le misure di sicurezza per il Covid-19 e cosa sapere prima di partire. Quando si parla di ritorno alla normalità, si intende un lento e pacifico rientro a utilizzare tutti i servizi che facevano parte della nostra quotidianità come i viaggi con Flixbus. … L'articolo Flixbus torna a viaggiare: le nuove destinazioni in Italia e all’estero e le misure di sicurezza è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

FlixBus torna a espandersi in Europa, inaugurando i primi collegamenti nel Regno Unito e in Estonia, Lettonia e Lituania. Giovedì 23 luglio tornerà inoltre operativo in Germania il servizio di ...

